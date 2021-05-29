Выставка племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья — 2021» пройдет 11 июня 2021 в деревне Орлово Ленинского округа. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Это будет 24-я выставка лучших племенных сельскохозяйственных животных Подмосковья, одно из самых значимых в области животноводства. На данном мероприятии будут представлены лучшие животные ведущих хозяйств области. Выставка будет проходить на территории национального конного парка „Русь“ 11 июня», — сказал Сергей Воскресеснкий.

По требованию к экстерьеру коров, отбираемых на выставку, животные должны обладать определенными параметрами. Они должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, имеющими правильно поставленные конечности. Высота коровы в крестце — не менее 140 см, для айрширов — не менее 132 см. Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород допускается наличие красно-пестрой масти.

Предварительный отбор коров для участия в конкурсе производился в сельхозпредприятиях специалистами этих хозяйств. Окончательный отбор проведен экспертной комиссией, в состав которой вошли представители Минсельхозпрода Московской области и Союза «Мосплем».

На выставке также будут демонстрировать молочное оборудование, кормовые добавки, инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, ветпрепараты и многое другое.