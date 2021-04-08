Коров будут искусственно осеменять в 6 мобильных пунктах Подмосковья

Шесть передвижных пунктов осеменения рогатого скота искусственным путем создали в Московской области. Их открыли при ветеринарных управлениях Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Об этом рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский. По его словам, первый мобильный пункт осеменения появился в Подмосковье осенью 2019 года.

Специалисты ветеринарной мобильной службы провели 500 выездов в прошлом году Сергей Воскресенский.

Это позволило искусственно осеменить 375 животных, и работа продолжается. Ее проводят для использования генетического материала высокоценных животных, чтобы улучшать породные качества.

Сергей Воскресенский отметил, что искусственное осеменение предполагает немало преимуществ.

«Каждый владелец фермы может выбрать самый оптимальный генетический материал, увеличить экономические показатели в хозяйстве, а также планировать приплод и исключать риски возникновения инфекционных заболеваний», — рассказал он.

Такую работу проводят профессиональные ветеринары. Они используют современные методики и новейшее оборудование экспертного класса.