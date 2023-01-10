Подмосковье 10 января 2023, 17:11 Короткометражка режиссера из Мытищ получила награду на всероссийском фестивале

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Короткометражный фильм режиссера-дебютанта из Мытищ Филиппа Ефимова «Правда, они красивые?» получила награду всероссийского фестиваля «Белая птица» за лучше режиссерское решение. Картина основана на реальных событиях из жизни автора.

Филипп рассказал, что узнал о фестивале через интернет. После этого он отправил свой фильм на суд жюри и смог пройти отбор. Из 328 работ его прошли 50 картин.

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Фильм основан на реальных событиях из жизни Филиппа. Однажды он вместе с другом работал официантом в летнем кафе в Тольятти. Там они часто видели мужчину, который ходил в одном и том же направлении минимум по шесть раз в день. За ним ребята решили проследить, однако задумка не удалась.

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«Но позже фантазия моя на эту тему развилась, и я сочинил сценарий про человека, за передвижениями которого кто-то наблюдает. Получилась немного детективная история», — рассказал режиссер.

Самой сложной, по его словам, была организация, ведь художественное кино снимать не просто — для этого нужно найти время, собрать людей, выбрать место и оператора.

«Этот фильм для меня — проба. В кавычках называю его своей „студенческой работой“. Планы на кино у меня большие, и я надеюсь их реализовать, когда научусь делать достойные вещи. А для этого надо набивать руку, пробовать и учиться», — поделился Филипп.

Фильм «Правда, они красивые?» представят еще на нескольких фестивалях, после чего опубликуют в свободном доступе. Филипп надеется, что картину удастся показать в театре «ФЭСТ».

Фестиваль «Белая птица» впервые провели в России после ребрендинга. Ранее он носил название «Открытый Всероссийский фестиваль патриотического кино „Защитники Отечества“» и был посвящен Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню вывода войск из Афганистана.