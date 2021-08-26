Коронавирусные ограничения смягчили в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении мер против коронавируса. Отменены ограничения при заселении в гостиницы и увеличено количество зрителей на мероприятиях.

Документ опубликовали на портале правительства Подмосковья.

Количество зрителей на культурных и спортивных мероприятиях, которые проходят в помещениях, увеличили с 50 до 100 человек. Если мероприятие проводится на открытом воздухе, то количество зрителей разрешили увеличить с 500 до 1000 человек.

В гостиницы Московской области теперь можно заселиться без QR-кода или ПЦР-теста. Это ограничение действовало с конца июня.

В конце июля в Московской области начали предоставлять жителям услугу ревакцинации. Пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции можно в одном из 368 пунктов в Подмосковье. Они работают в поликлиниках, торговых центрах, офисах МФЦ. Для прохождения процедуры доступна вакцина «Спутник Лайт». Записаться жители могут на портале госуслуг или по номеру телефона 122.