Коронавирусные ограничения на мероприятия отменили в Подмосковье

В связи со стабилизацией роста заболеваемости ковидом с 19 июля в Московской области отменяются некоторые ограничения. В частности, это распространяется на массовые мероприятия.

«Отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования», — сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Постановление начнет действовать с понедельника, 19 июля.

Накануне Московская область вышла на четвертое место по выполнению плана вакцинации от коронавируса, по данным Минздрава РФ. В области доля вакцинированных составила 63,84% на 15 июля. Сделать прививку от коронавируса жители Подмосковья могут в 370 пунктах вакцинации. Из них 30 работают в круглосуточном режиме. Мобильные комплексы развернуты в торговых центрах, МФЦ и клубах проекта «Активное долголетие».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что вакцинация от коронавируса в регионе идет хорошим темпом.