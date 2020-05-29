Коронавирус выявили у 26 из 2900 строителей в Подмосковье

В регионе создали онлайн-систему для индексации соблюдения санитарных норм на стройках. Интерактивная карта с баллами покажет уровень COVID-безопасности всех площадок.

На локациях отображаются отметки зеленого, желтого, красного цветов с указанием балла. Показатели контролируют в Главном управлении государственного строительного надзора, объяснил начальник ведомства Артур Гарибян.

Особое внимание мы уделяем зонам, которые отмечены желтым цветом. И, понимая, что это тревожный сигнал, незамедлительно реагируем и оказываем всю помощь, помогая не провалиться в красную зону, переместиться в безопасную зеленую Артур Гарибян.

Следить за этим смогут даже жители. Система теперь доступна на «Яндекс.Картах». В России еще нет аналогов такого проекта.

На всех площадках необходимо дезинфицировать поверхности. Требуется организовать питание с местами для обработки рук и использованием одноразовой посуды. Все специалисты обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Строительство в Подмосковье возобновили по постановлению губернатора. Оно позволило вновь продолжить эти работы, но только при условии неукоснительного выполнения всех норм безопасности.