    29 мая 2020, 17:32

    Коронавирус выявили у 26 из 2900 строителей в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 6,5 тысячи строителей Подмосковья сдали тест на коронавирус за две недели. Пришло 2900 результатов — инфекцию выявили у 26 человек. Застройщиков обязали каждую неделю тестировать не меньше 10% сотрудников.
    Коронавирус выявили у 26 из 2900 строителей в Подмосковье

    В регионе создали онлайн-систему для индексации соблюдения санитарных норм на стройках. Интерактивная карта с баллами покажет уровень COVID-безопасности всех площадок.

    На локациях отображаются отметки зеленого, желтого, красного цветов с указанием балла. Показатели контролируют в Главном управлении государственного строительного надзора, объяснил начальник ведомства Артур Гарибян.

    Особое внимание мы уделяем зонам, которые отмечены желтым цветом. И, понимая, что это тревожный сигнал, незамедлительно реагируем и оказываем всю помощь, помогая не провалиться в красную зону, переместиться в безопасную зеленую

    Артур Гарибян.

    Следить за этим смогут даже жители. Система теперь доступна на «Яндекс.Картах». В России еще нет аналогов такого проекта.

    На всех площадках необходимо дезинфицировать поверхности. Требуется организовать питание с местами для обработки рук и использованием одноразовой посуды. Все специалисты обязаны соблюдать социальную дистанцию.

    Строительство в Подмосковье возобновили по постановлению губернатора. Оно позволило вновь продолжить эти работы, но только при условии неукоснительного выполнения всех норм безопасности.