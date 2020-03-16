Коронавирус в Подмосковье проявляется слабо. Подтвердилось всего 8 случаев заболевания

Сегодня в Подмосковье показатели противодействия коронавирусу высокие. Подтвердилось лишь восемь случаев заболевания. Все, кому поставили диагноз, вернулись из-за рубежа — преимущественно из Европы.

Еще семь жителей региона ждут дополнительного обследования. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на совещании с руководящим составом областного правительства.

«Динамика заболевания коронавирусом практически отсутствует. Вчера был выявлен один случай. Всего у нас восемь подтвержденных случаев», — сказал он.

Для своевременной консультации жителей в Подмосковье запустили 13 марта горячую линию. За первые дни работы операторы приняли 2,7 тысячи звонков. Чаще всего спрашивают, где можно сдать анализы на коронавирус и как оформить больничный лист.

«Мы создали прямую линию, чтобы отвечать на вопросы, которые волнуют жителей. Все наши медицинские службы мобилизованы, чтобы не допустить распространения вируса», — добавил губернатор.

В связи с возможными на фоне коронавируса рисками для экономики Воробьев дал команду усилить работу в этом направлении. Так, в области будут максимально прорабатывать все меры, которые позволят поддержать малый, средний и крупный бизнес.