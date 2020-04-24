Коронавирус стоимостью 100 тысяч. Дизайнер из Солнечногорска вдохновился молекулой SARS-CoV-2

В мастерской Андрея уже две фигуры коронавируса с кольцами. Одна — прозрачная, другая — с яркими цветами, чтобы не так грустно было. Самая главная фишка этих скульптур в том, что это не просто красивый декор, а вещь для ежедневного пользования. Хочешь — цветы поставь, хочешь — рыбку запусти. А при желании они даже могут превратиться в дизайнерский светильник.

«Эта работа связана с образом коронавируса. И она интересна тем, что кажется, будто он пойман и растянут вот в этом кубе. Систему можно использовать, например, как освещение, крепить их друг к другу, соединять молекулы и создавать такие структуры подвесные», — рассказал дизайнер Алексей Дрождин.

Каждая молекула сделана из стекла с внедрением колец из меди и латуни. Их вставляют в еще горячую заготовку сразу несколько человек одновременно. Свой хендмейд-коронавирус Алексей оценил в сто тысяч рублей. Кстати, арт-объектом уже заинтересовался галерист из Милана. Туда скульптура отправится, как только закончится пандемия и границы откроют.

«Стеклянная модель вируса должна быть интересна людям, потому что вирус в ней взят под контроль и нет страха перед заболеванием. Конечно, мы бы хотели показать скульптуру у себя. Ведь коронавирус затронул все сферы жизни, в том числе и искусство. И, как искусство, он объединил людей», — отметил Алессандро Берчи, владелец галереи SBAM в Милане.

Другой солнечногорский дизайнер Ирена Однолько представила брошь в образе молекулы. На создание украшения ее вдохновила фотография вируса, сделанная через микроскоп.

«Изначально я сделала изображение коронавируса. Он очень красив в макросъемке, такая интересная цветовая палитра, смотрится очень красиво. Но он очень опасен. А хотелось сделать коронавирус, который нестрашно подарить», — рассказала дизайнер ювелирных украшений Ирена Однолько.

Брошь дизайнер предложила представителям Swarovski в Москве. Свою работу Ирена оценила в пять тысяч рублей, правда, пока выставлять такие украшения ретейлеры не готовы. Шоурумы пустые, продажи упали. Так коронавирус повлиял на ювелирную индустрию.

«Если это и в украшениях будет — с одной стороны, это так кайфово. А с другой — это вещи, на которых не стоит спекулировать и хайповать. По крайней мере, сейчас, пока не понятно, как это закончится для нашей страны. Но я бы поостереглась делать такие брошки на продажу или еще что-то», — сообщила Татьяна Захарова, авторизованный ретейлер Swarowski.

Дизайнеры из Солнечногорска не первые, кто в своем творчестве визуализировал коронавирус. Тему пандемии и вируса активно поддерживают авторы со всего мира. Почему это так интересно — понятно. А вот можно ли продать и стоит ли покупать такие произведения?

«Если вы купите брошь — вы купите ее, чтобы надеть в театр. Если вы купите произведение высокого дизайна — его можно второй раз продать, отдать на выставку. И то, и то — художественное высказывание авторов. А останется ли оно в веках или нет — посмотрим потом», — поделилась своим мнением оценщик культурных ценностей Ирина Колосова.

Дизайнеры Солнечногорска и дальше продолжат творить на самоизоляции. В планах Алексея с помощью стекла и кожаных ремней показать, как молекулы лекарства победят вирус. А Ирена подумывает о коллекции украшений в виде вакцины от коронавируса. Этим художники займутся, когда лекарство изобретут.