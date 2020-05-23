Коронавирус не помеха. Восстановление разрушенного взрывом дома в Орехово-Зуеве идет полным ходом

После взрыва бытового газа в жилом доме в Орехоро-Зуеве ведется его активное восстановление. Строительные работы продолжаются несмотря на пандемию коронавируса — с соблюдением всех установленных правил.

Рабочие соблюдают все санитарные нормы, и продолжают восстанавливать разрушенный дом даже во время пандемии. Все это — ради спокойствия местных жителей, которое сейчас необходимо им, как никогда.

В начале апреля в доме по улице Гагарина произошел взрыв бытового газа. Десятки людей потеряли свои квартиры, но уже скоро смогут в них вернуться — дом стремительно восстанавливают. Работы ведутся и днем, и ночью — с легким опережением графика. Однако главное здесь не скорость, а качество. Окончательное новоселье в восстановленном доме состоится уже к 1 октября 2020 года.

Пока здание окончательно не проверили на безопасность, всех пострадавших временно расселили. Однако уже сейчас некоторые жители смогли вернуться в родные стены. Больше всех этому обрадовались самые маленькие жители.

Дети с радостью шли домой, даже многие дети, с кем разговаривали, дети первые сказали: мы хотим домой. Не столько взрослые. Дети все по-другому воспринимают, нежели взрослые. Им родной дом ближе Татьяна Головина. Жительница дома

Работы ведутся масштабные — процесс восстановления не уступает полноценному строительству. Планируется, что дом будет готов уже к октябрю. Цветовые решения, которые используют при восстановлении, а также другие важные вопросы, обсуждают совместно с жильцами. Они оказались в тяжелой жизненной ситуации, и сейчас очень нуждаются в поддержке и внимании.

Жители находятся в стрессовом состоянии, под определенным психологическом давлении, но те меры которые приняло правительство и губернатор, в том числе компенсации всем семьям — вне зависимости от количества проживающих, которой достаточно, чтобы приобрести имущество Евгений Хромушкин. Заместитель председателя правительства Московской области

Чем сильнее пострадало имущество, тем большую выплату получили жители. Кому-то выделили 100 тысяч, кому-то — 150. На этом поддержка не заканчивается: в отстроенных заново квартирах сделают ремонт и прочие восстановительные работы. Главная задача властей региона — не только успокоить людей, но и максимально избавить их от всех возможных хлопот.