Корона «Волоколамочки-2020» досталась воспитательнице детского сада

Финал ежегодного конкурса красоты и таланта «Волоколамочка-2020» прошел во дворце спорта «Лама» в Подмосковье. Имя победительницы узнал «360».

Победительницей мероприятия признали воспитательницу детского сада № 13 Нелю Грибову. Именно ей вручили корону.

«Я работаю воспитателем в детском саду, это очень необычно и интересно. Я отучилась на учителя младших классов, но стала воспитателем, потому что маленькие детки ближе моей душе», — рассказала «Волоколамочка-2020».

Первой вице-мисс конкурса стала десятиклассница Олеся Шпырко.

«Сначала я очень переживала, но потом, когда увидела родные глаза, волнение сразу ушло, я почувствовала облегчение — и это было здорово и круто», — призналась она.

Девушки выполняли задания в режиме онлайн в течение двух месяцев. Все это время участницы трудились на ферме, чистили пляжи городского округа от мусора, снимались в клипах и помогали собирать корм для бродячих животных. Конкурсантки и болельщики собрались вместе только в финале.

«В этом году он имел необычный формат, конечно, это было связано с ситуацией в стране и в мире: мы конкурс проводили весь онлайн», — отметила руководитель Молодежного центра Волоколамска Светлана Сотова.

Жюри оценивало не только внешние данные претенденток на главный приз, но и уровень выполнения заданий. Без наград не оставили ни одну из девушек. Судьи отметили лучшие качества каждой конкурсантки, проявленные при выполнении заданий.

В 2020 году в конкурсе участвовали шесть девушек.

Конкурс «Волоколамочка» проводится в городском округе более 15 лет.