Королевство зеркал и стекол из Королева. История успеха завода «Альфа Гласс»

Фирма «Альфа Гласс» из Королева производит стеклянные двери, столы, полки и многое другое. Компания сотрудничает со многими мебельными фабриками страны, а ведь когда-то все начиналось с простых продаж.

«Пришли к тому, что нам нужна помощь, без помощи государства мы бы не справились, соответственно обратились в Министерство инвестиций и инноваций», — рассказывает исполнительный директор ООО «Альфа Гласс» Андрей Заболотский.

Источник фото: телеканал «360»

Бизнесмены получили государственную поддержку, им компенсировали часть затрат на покупку оборудования — полтора миллиона. В результате у «Альфа Гласс» появился первый станок.

Купили очень современный, единственный в России, станок сверлильный. Он единственный, самый первый был в России Андрей Заболотский исполнительный директор ООО «Альфа Гласс»

Источник фото: телеканал «360»

Недавно бизнесмены приобрели станок покруче. И вновь получили поддержку — почти два миллиона рублей. Деньги помогут создать инфраструктуру вокруг нового оборудования и рабочие места.

Источник фото: телеканал «360»

«Он нам позволит в одном месте делать сразу несколько операций, что ускорит производственный процесс. К примеру, отрезать, просверлить, сделать вырезы или сделать гравировку», — сказал исполнительный директор ООО «Альфа Гласс» Андрей Заболотский.

Источник фото: телеканал «360»

А вот так стекло режут — в умную программу забивают любую нужную форму, после чего техника исполняет желания заказчика.

Источник фото: телеканал «360»

Кто-то хочет декоративную зеркальную плитку, а «360» по традиции попросил изобразить логотип канала.

Источник фото: телеканал «360»

Обычное стекло — слишком скучно, поэтому здесь его делают всех цветов с помощью специальной пленки. К тому же это не просто декор, а еще и защита хрупкого материала. Если хочется портрет на стекле — это тоже не проблема.

Источник фото: телеканал «360»

Заказов так много, что предприятие часто работает без выходных. Клиентам особенно нравится, говорят сотрудники, что к каждому индивидуальный подход. Все процессы настраивают под конкретного заказчика.

Источник фото: телеканал «360»

Поэтому ориентироваться на ГОСТ уже не актуально. Зато всегда актуальна старая примета — если что-то разбилось, то это непременно к счастью.

Источник фото: телеканал «360»

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