Детский сад и школу в Королеве достроят к новому учебному году | 360°

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Детский сад и школу в Королеве достроят к новому учебному году

В Королеве планирую достроить школу и детский сад к 1 сентября 2023 года

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Строительство школы на 825 мест и детского сада на 250 воспитанников в Королеве начали в 2021 году. Открыть двери образовательных учреждений планируют 1 сентября 2023 года. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Королева Сергей Иванов.

«По планам: до конца текущего года по детскому саду завершить полностью коробку и закрыть тепловой контур, чтобы перейти к отделочным работам внутренним. По школе: задача, которая до конца года стоит перед строителями — завершить монолитные работы и завершить коробку самого здания школы», — пояснил он.

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Детский сад и школу с нетерпением ждут жители Королева. Новые объекты строят по современному проекту, на территории учреждений появятся спортивные площадки и игровые зоны. Все работы выполняют в соответствии с графиком.

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Строительство социальной инфраструктуры стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На площадке ежедневно работают более 130 человек, а также 10 единиц техники.

Королев

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