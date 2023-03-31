Подмосковье 31 марта 2023, 16:10 Королев приступит к реновации среди первых округов Подмосковья

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Королев вошел в число пилотных округов Подмосковья по участию в реновации. На первом этапе здесь расселят 13 аварийных домов. Об этом глава городского округа Игорь Трифонов рассказал на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Это одна из тем, озвученных на рабочей встрече Андрея Воробьева и Игоря Трифонова. Новые социальные объекты — еще один важный для городского округа вопрос.

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Сейчас в Королеве строят школу на 825 мест и детский сад для 250 ребят на улице Академика Легостаева — в районе новостроек, где эти социальные объекты крайне важны.

Продолжается капитальный ремонт гимназии № 17. К осени ее полностью модернизируют и оснастят современной техникой. Вместе с тем отремонтируют еще шесть школ.

Спорт

В этом году начался второй этап капитального ремонта стадиона «Чайка». Там модернизируют трибуны, обустроят волейбольные площадки и теннисные корты, хоккейную коробку.

Вскоре появится подогрев нового футбольного поля. В результате стадион станет самым универсальным в Королеве.

Медицина

По программе «Наша поликлиника» отремонтировали здание в микрорайоне Первомайском, закупили новое оборудование, включая цифровое. Это учреждение обслуживает свыше 23 тысяч человек.

В 2023 году планируют завершить комплексный ремонт поликлиники в микрорайоне Юбилейном. Проектируют и новую поликлинику в центре города, которую откроют в 2025 году.

«С подрядчиком еженедельно встречаемся, чтобы все вопросы решались. По итогам прошлого года мы привлекли 107 врачей, за первый квартал 2023-го — 25 врачей. Еще пятеро сейчас оформляются, один из них приехал к нам из Луганска», — доложил губернатору глава городского округа.

ЖКХ и благоустройство

В этом году завершится строительство новой котельной, которая повысит качество жизни для 18 тысяч человек. Предусмотрена модернизация двух участков тепловых сетей протяженностью 1,9 тысячи метров и котельной «Новые Подлипки».

Благоустроят сквер имени Лизы Чайкиной, который стал победителем второго общероссийского голосования за объекты городской среды. Начнется проектирование «Папанинской дачи».

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