Королев, Молодежный и Серебряные пруды стали лучшими в содержании территорий по итогам сентября | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 19:33 Поделиться Telegram

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Viber Королев, Молодежный и Серебряные пруды стали лучшими в содержании территорий по итогам сентября

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова поделилась итогами работ муниципалитетов по содержанию территорий за сентябрь. Оперативно устраняют дефекты в трех округах.

Инспекторы Главного управления содержания территорий вносили нарушения в мобильную систему АИС МДП на платформе СКПДИ. Коммунальные предприятия городских округов Подмосковья в этом приложении получают задачи. Там же администрации округов обязаны подтвердить выполнение задачи по работе с замечаниями.

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«Первые итоги сентября показывают, что в Подмосковье оперативно устраняют дефекты содержания территорий в трех городских округах: Королев, Молодежный и Серебряные Пруды. Количество замечаний у каждого муниципалитета разное, но степень отработки замечаний у всех высокая. Такой подход к работе позволяет не только слышать жителей, но и предупреждать многие недостатки», — рассказала Светлана Аипова.

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Есть и муниципалитеты, которые не справляются с содержанием дворовых и общественных территорий.

«Неприятно удивили несколько городских округов. В Сергиево-Посадском городском округе было зафиксировано более четырех тысяч нарушений, а устранено только 18% замечаний. В Богородском более 1700 замечаний только за первый месяц осени, устранено же 20%. Дмитровский городской округ также не могу похвалить: практически 1,5 тысячи замечаний, но коммунальными предприятиями и администрацией принято во внимание только 19%. Хочется напомнить коллегам, что команда ГУСТ и я лично, посетим все городские округа в рамках подготовки к зимнему сезону. Все замечания придется устранять — это ваша работа», — подчеркнула Светлана Аипова.

ГУСТ фиксирует также при помощи камер и искусственного интеллекта. Данные камеры фиксируют дефекты содержания в реальном времени: за тестовую неделю удалось зафиксировать более 14 тысяч недостатков содержания.

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