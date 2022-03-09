«Коробками заполнено до потолка». Подмосковные студенты активно подключились к сбору гуманитарной помощи для беженцев

В Московской области общими усилиями собрали 375 тонн продовольственных и непродовольственных товаров для людей, эвакуированных из Донбасса. Уже 140 тонн отправили в распределительный центр в Ростов, откуда помощь идет по всей стране, и еще более 100 тонн отгрузили в ЛНР, ДНР и на Украину, сообщила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Министр напомнила, что в феврале в Московскую область прибыли более 1,3 тысячи человек — приезжали «с маленькими дорожными сумками, в которые успели положить только самое важное». Им также оказывают помощь. В сборе активно участвуют местные жители, бизнесмены, вовлечены и депутаты.

По словам Швелидзе, на первом месте по количеству собранных товаров — крупы, сахар, макароны, вода и консервы. На втором — средства личной гигиены и детские товары (от питания до средств по уходу за малышами).

«Инициатива сбора гуманитарной помощи родилась, когда в Апрелевку прибыл первый поезд и появились посты в социальных сетях. Буквально несколько дней назад мы совместно с Министерством образования открыли центры в вузах и ссузах. Это получило большой отклик среди студентов, которые с удовольствием и вещи приносят, и помогают сортировать. Буквально за два дня работы собрали более двух тонн товаров», — добавила министр.

На прошлой неделе также начал работу областной распределительный центр в Одинцове. Его создали для более удобного распределения продуктов и товаров. Это было необходимо, поскольку в штабах уже не хватает мест — «все заполнено коробками до потолка», подчеркнула Екатерина Швелидзе.

В работе центров задействованы более двух тысяч волонтеров. Узнать, где и когда принимают гуманитарную помощь, можно на сайте volontermo.ru, в разделе «Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие в сборе.