Забота о пернатых. Кормушки для птиц развесили в парке в Балашихе

В Балашихе, в Пестовском парке, появились кормушки для птиц. Развесили их по экологической акции «Покормите птиц», сообщили в Объединенной дирекции парков Балашихи.

Проект «Покормите птиц» существует с 2002 года. Его организатор — Союз охраны птиц России. Идея акции заключается в том, чтобы сделать и развесить кормушки для пернатых в парках и скверах.

«Акция является частью проекта „Птицы России“. Всем известно, что зимой человеку нужно помогать нашим пернатым друзьям, подкармливать их. Вместе с детьми, их родителями, бабушками и дедушками мы развесили пятьдесят кормушек в Пестовском парке. Поэтому, если вы идете в парк, захватите с собой специальный корм и позаботьтесь о птицах», — рассказала Александра Лелифановска, заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности Объединенной дирекции парков Балашихи.

Национальные герои. Соревнования по триатлону специального назначения прошли в Балашихе Подробнее

В этот раз фанерные домики для корма собрали ученики школы скорочтения. Сама акция началась с утренней зарядки. Также для детей и взрослых организовали конкурсы и полезные призы.