Кормить только хорошо. Воробьев рассказал о контроле за школьным питанием в Подмосковье

Тема школьного питания очень чувствительная, и для контроля качества должны регулярно проводиться опросы детей и их родителей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Если питание вызывает нарекания, такие организации не будут работать в регионе.

Воробьев сообщил, что в последние два дня второй четверти в Подмосковье провели опрос о качестве питания в школах среди 870 тысяч учащихся как младших, так и старших классов.

«Сегодня министр образования Илья Бронштейн нам расскажет, каковы итоги голосования. И такие мероприятия — голосования детей, родителей — будут проводиться каждые последние два дня каждой четверти», — сказал Воробьев.

Губернатор заявил, что в случае претензий к школьному питанию есть простой и доходчивый принцип.

«Те, кто кормит хорошо, работают в Подмосковье, а те, кто кормит детей неважно, не работают в Подмосковье», — пояснил глава региона.

Воробьев выразил уверенность, что такой принцип работы ни у кого не вызовет отторжения.

Ранее сообщалось о конкурсе по поиску подрядчиков для ремонта школ в Чехове и Солнечногорске.