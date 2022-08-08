Корма для слонов и жирафов начнут производить в Подмосковье

Компания «Биотех-Зоо» построит производство кормов для зоопарковых животных в Домодедове. Это позволит кормить зверей полностью российским продуктом. Об этом рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

«Биотех-Зоо» делает свыше 50 кормов для лошадей, грызунов и зайцеобразных, а также 12 — для животных из зоопарков. Участие в программе «Земля за 1 рубль» позволит расширить производство. Как отметил зампред, главная цель проекта — импортозамещение зарубежной продукции.

«Компания „БИОТЕХ-ЗОО“ выпускает небольшие, по меркам отрасли, объемы продукции, но сейчас есть перспектива организовать гибкое производство качественных кормов для различных видов животных, внедрить больше рецептов изделий», — рассказал Филимонов.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Черепнин рассказал, что в проект инвестируют около 33 миллионов рублей, он позволит создать еще 20 рабочих мест. Производство заработает в 2022–2023 годах.

Программа «Земля за 1 рубль» позволяет отечественным компаниям в сфере сельского хозяйства, продовольствия, лкарств, техники и пластмассовых изделий арендовать землю за 1 рубль на три года.

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