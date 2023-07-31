Подмосковье 31 июля 2023, 15:11 Корм и лекарства для животных собрали на благотворительной акции «Наш кошкин дом» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Благотворительная акция «Наш кошкин дом» прошла в Мытищах. Волонтеры организовали сбор лекарств и корма в поддержку кошачьего приюта.

В приюте «Наш кошкин дом» живет больше 100 кошек, и все они нуждаются в ежедневном уходе. Чтобы помочь животным, в округе прошла благотворительная акция.

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Волонтеры провели творческие мастер-классы, благотворительную ярмарку, развлекательную и концертную программы, выставку фотографий котов и пушистый показ мод. Все собранные средства направят на покупку необходимых вещей для животных.

Кроме того, жители Мытищ могут помочь приюту с уборкой, социализировать котов, привезти корма и средства для обработки от паразитов.

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