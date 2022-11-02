Корги-отряд посетил пункт временного размещения в Щелкове | 360°

02 ноября 2022, 19:56
Корги-отряд посетил пункт временного размещения в Щелкове
Корги по кличке Маруся Леонидовна настоящая звезда из Щелкова. Она работает внештатным сотрудником среди спасателей. Маруся и другие корги навестили ребят из Белгородской области в пункте временного размещения. Спасатели рассказали ребятам о своей сложной и интересной работе.
Пушистый волонтерский отряд «Маруся и друзья» навестили ребят из Белгородской области в пункте временного размещения. В ходе встречи спасатели рассказали о своей сложной и интересной работе.
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«Маруся с отрядом всегда выезжает к детям. Это главное действо. Не только делать свою работу, но и рассказывать подрастающему поколению. В это время это очень важно и нужно. Это нормальный для нас процесс. По-другому не может быть», — рассказал директор Щелковского Центра гражданской защиты Леонид Киселев.
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Ребята и спасатели договорились о еще одной встрече. Только уже дети отправятся к спасателям в гости.
«Чтобы люди не отрывались от действующего времени, мы стараемся их развлекать. Например, наш знаменитый отряд спасателей, который возглавляет Маруся Леонидовна, хорошо справились с этой задачей», — сказал заместитель главы по безопасности администрации городского округа Щелково Виктор Семин.
Детям также вручили подарки.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области.
Спасатели
Собаки
Щелково
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