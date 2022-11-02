Корги-отряд посетил пункт временного размещения в Щелкове | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 19:56 Корги-отряд посетил пункт временного размещения в Щелкове

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Корги по кличке Маруся Леонидовна настоящая звезда из Щелкова. Она работает внештатным сотрудником среди спасателей. Маруся и другие корги навестили ребят из Белгородской области в пункте временного размещения. Спасатели рассказали ребятам о своей сложной и интересной работе.

Пушистый волонтерский отряд «Маруся и друзья» навестили ребят из Белгородской области в пункте временного размещения. В ходе встречи спасатели рассказали о своей сложной и интересной работе.

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«Маруся с отрядом всегда выезжает к детям. Это главное действо. Не только делать свою работу, но и рассказывать подрастающему поколению. В это время это очень важно и нужно. Это нормальный для нас процесс. По-другому не может быть», — рассказал директор Щелковского Центра гражданской защиты Леонид Киселев.

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Ребята и спасатели договорились о еще одной встрече. Только уже дети отправятся к спасателям в гости.

«Чтобы люди не отрывались от действующего времени, мы стараемся их развлекать. Например, наш знаменитый отряд спасателей, который возглавляет Маруся Леонидовна, хорошо справились с этой задачей», — сказал заместитель главы по безопасности администрации городского округа Щелково Виктор Семин.

Детям также вручили подарки.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области.