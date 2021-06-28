Корги напомнили подмосковным отдыхающим правила безопасности на пляже

В Щелкове правила безопасности на пляжах отдыхающим напомнила корги Маруся и еще два десятка собак.

Внештатный сотрудник службы спасения в Щелкове корги Маруся патрулирует места отдыха горожан. Громким лаем она предупреждает отдыхающих, чтобы те не заплывали за буйки. Помогали ей и другие собаки, которые приехали из разных уголков Подмосковья.

«Собаки всегда были спасателями. Мы хотим показать, что питомцы тоже заботятся о здоровье людей. И не хотят, чтобы какие-то нехорошие случаи происходили», — рассказала Юлия Гурова, хозяйка корги Жасмин.

Перед ответственным заданием всем псам необходима разминка. Они проходят полосы препятствий и тренируют обязательные навыки послушания.

Пока корги готовились к походу на пляж, волонтеры работали. Молодогвардейцы раздавали бутылки с водой всем желающим.

«Мы хотим помочь нашим жителям, особенно маленьким детишкам, у кого в такую жару очень быстро заканчивается вода, чтобы наладить их питьевой режим и водный баланс», — отметила Анастасия Чесалкина, куратор по активу «Молодой гвардии».

Почти 20 корги при полном параде вышли на пляж к отдыхающим. Хозяева вместе с питомцами раздавали листовки с напоминанием, как правильно вести себя на воде и как уберечь себя и близких от солнечных ожогов и теплового удара. Жители Щелкова остались довольны общением с хвостатыми спасателями.

«К сожалению, смертность на воде у нас растет, в области. Два дня назад была КЧС и было сказано, 95% тонет людей там, где нельзя купаться. Люди относятся к своему здоровью халатно. Поэтому наша задача — напомнить, что дороже человеческой жизни ничего нет», — заявил Леонид Киселев, директор центра защиты Щелкова.

Акция по предупреждению чрезвычайных ситуаций на воде прошла на городском пляже около Щелковского спасательного центра. Подобные мероприятия спасатели планируют проводить в течение всего лета.