Корги Маруся пригласила на показательные выступления спасателей в Щелкове

Корги Маруся пригласила поглядеть на показательные выступления спасателей в городском округе Щелково. Специалисты продемонстрировали, как достают из воды утопающих, а также аварийно-спасательные инструменты для летнего сезона.

Начальник аварийно-спасательного отряда ЦГЗ Щелкова Александр Маханек назвал самую большую проблему, с которой сталкиваются специалисты, — и это не отсутствие дисциплинированности у купальщиков. Больше всего работы доставляют пьяные отдыхающие.

«Вот в основном мы стараемся работать с ними: вовремя их выявить, определить, по возможности не дать зайти в воду. Также ведем профилактическую работу. Постоянно у нас находится наблюдатель, который через громкую связь разговаривает с отдыхающими, объясняет правила поведения на воде», — сказал Маханек.

По реке всегда патрулирует моторная лодка, которая контролирует ближний пляж. Она легко цепляется к машине. С помощью нее спасатели оперативно перемещаются по любым водоемам. В лодке уже лежит спасательный круг. А у специалистов всегда под рукой находится аптечка для оказания первой помощи.

За работой спасателей следит корги Маруся. Она внештатный сотрудник службы в Щелкове. Собака прошла обучение, поэтому умеет носить специальное оборудование для спасения человека на воде. Тем не менее главная работа Маруси — делать людей добрее.

«Люди запоминают требования самые хорошие тогда, когда им по-доброму говоришь. А язык добра, к сожалению, многие забывают. А Маруся нам позволяет с помощью своих друзей говорить с людьми языком добра», — объяснил директор центра защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

На встрече хозяева десятка корги устроили для своих питомцев своеобразный заплыв. Собаки плескались в воде и бегали по песку. Самой ловкой оказалась Маруся. Поэтому неудивительно, что она завоевала любовь и у иностранных гостей.

«Конечно, это очень клевая собака. У меня собаки нет. И если бы я взял себе собаку, я обязательно взял бы корги. Потому что видишь, что они очень дружелюбные собаки. Мне нравится», — признался гость мероприятия Фабриан Хайнер Фляйшманн.

Купальный сезон стартует 1 июня. Пляжи откроются только тогда, когда все инстанции проверят места для купания.