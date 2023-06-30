Подмосковье 30 июня 2023, 18:04 Коренная жительница деревни Стулово 20 лет посвятила созданию книги о малой родине

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Коренная жительница деревни Стулово в Богородском округе Лидия Ушакова написала книгу о малой родине. Женщина посвятила этому делу 20 лет.

Пенсионерка сама собирала все фотографии, искала информацию и записывала. Она назвала свое произведение «Ты Родина моя — деревня Стулово!».

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«Начала писать потому, что я родилась в деревне и очень люблю деревенскую жизнь. Люблю деревню Стулово. Так как там коренных жителей уже нет, я хотела хоть память какую-то оставить о деревне», — сообщила автор книги Лидия Ушакова.

Когда встал вопрос публикации, Лидия Степановна не знала, к кому обращаться. Здесь ей помогла Нелли Маргулис. Ей понравилась идея с книгой, и она отправила запрос в администрацию округа с просьбой помочь.

С Ушаковой обсуждали все детали: от оформления обложки до пунктуации в тексте. Сейчас автор вносит последние правки.

«Для нас это просто, знаете, такая правильная энергетика локального патриотизма. Лучшего не придумаешь. И я знаю, что наши другие населенные пункты обязательно проникнутся и появятся инициативные люди, которые последуют вашему примеру», — сообщил замглавы Богородского округа Константин Бакшеев.

За финансирование взялась заместитель гендиректора компании «Чистовье» Анна Кириллова. Она сразу прониклись идеей Ушаковой. Сначала хотели напечатать около 100 экземпляров, позднее решили остановиться на 300.

И если изначально просьба была помочь выпустить хотя бы 100 экземпляров, сейчас решено — нужно делать 300, чтобы хватило на всех жителей деревни.

«Очень важно для будущего поколения, что есть книга, написанная не просто каким-то писателем, деятелем, а именно человеком, проживающим и знающим историю деревни. И, конечно же, долго я не думала и приняла решение поучаствовать финансово в выпуске книге», — рассказала Кириллова.

Презентацию книги запланировали 12 августа. Экземпляры хотят вручить в качестве подарка всем жителям ко Дню деревни.