Подмосковье 14 ноября 2022, 17:01 Корейские автомобили начнут поставлять на рынок России через агрохаб Подмосковья

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Южная Корея возобновила торговые отношения с Россией. Транспортное сообщение наладят между городом Донхэ и подмосковным Агрохабом «Селятино» через порты Владивостока. В Россию будут поставлять автомобили, а в Южную Корею — сельхозтовары, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«На российский рынок в контейнерах будут поставляться корейские автомобили, а также иные промышленные товары. В сторону Донхэ будет экспортироваться российские сельскохозяйственные товары, а также продукция глубокой переработки древесины», — сообщил он.

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Подписанное соглашение разморозит трехлетнюю паузу в торговых отношениях между странами, отметил зампред. Председатель совета директоров и совладелец АО «Славтранс-сервис» и АО «Агрохаб „Селятино“ Андрей Голландцев рассказал, что в планах создать совместные перерабатывающие производства в ОЭЗ индустриального парка в Дэнхэ.

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Он добавил, что скоро также наладят поставки продукции для кормов для животных, мука и замороженный минтай.

«В ближайшее время ожидаем открытие поставок на Корею российской говядины, свинины и курицы», — рассказал он.

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