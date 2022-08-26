Копию уникальной исторической усадьбы построят в Ленинском округе

На территории гостиничного комплекса «Орловский» в Ленинском городском округе построят копию усадьбы дворянина Сукачева. Об этом сообщили в Центре содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области.

Усадьба была родовым гнездом основателя иркутской картинной галереи Владимира Сукачева, мецената и главы города. Она является памятником истории и культуры всероссийского значения.

Проект реализует АО «ОКТЕКС», объем инвестиций составит порядка 42 миллиона рублей. Усадьба представляет собой корпус в три этажа и 17 номеров, на первом этаже установят гостиную с камином.

Проект сопровождает менеджер ЦСС при правительстве региона. Он помог устранить замечания при рассмотрении документации. До этого в «Орловском» началось строительство копии дома купцов Шадриных. Там также появится реплика терема крестьянина Поляшова из села в Костромской области и другие исторические объекты.