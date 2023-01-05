05 января 2023, 18:06
Копию шлема Александра Македонского из фильма «Джентельмены удачи» достали со дна Малаховского озера в Люберцах
В Люберцах любители зимнего плавания открыли сезон, а чтобы процесс был более увлекательным и веселым, участники доставали со дна озера копию легендарного шлема Александра Македонского из фильма «Джентельмены удачи». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Реклама
Новогодний заплыв устроили в Малаховском озере. В пресс-службе напомнили, что по сюжету комедии «Джентельмены удачи» воры-рецидивисты спрятали украденный золотой артефакт именно здесь.
Всех ныряльщиков после погружения ждал пункт обогрева, где можно было выпить горячий чай и подкрепиться.
Для маленьких гостей мероприятия был организован лыжный забег, после которого всех наградили памятными подарками.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Люберцы
Фильмы
Реклама
Реклама