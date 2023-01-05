Подмосковье 05 января 2023, 18:06 Копию шлема Александра Македонского из фильма «Джентельмены удачи» достали со дна Малаховского озера в Люберцах

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В Люберцах любители зимнего плавания открыли сезон, а чтобы процесс был более увлекательным и веселым, участники доставали со дна озера копию легендарного шлема Александра Македонского из фильма «Джентельмены удачи». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.

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Новогодний заплыв устроили в Малаховском озере. В пресс-службе напомнили, что по сюжету комедии «Джентельмены удачи» воры-рецидивисты спрятали украденный золотой артефакт именно здесь.

Всех ныряльщиков после погружения ждал пункт обогрева, где можно было выпить горячий чай и подкрепиться.

Для маленьких гостей мероприятия был организован лыжный забег, после которого всех наградили памятными подарками.

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