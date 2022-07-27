Копия дома купцов Шадриных начала XX века появится в Ленинском округе

У деревни Дальние Прудищи Ленинского округа Подмосковья появится уникальное здание — реплика дома купцов Шадриных. Он расположится на территории гостиничного комплекса «Орловский».

Источник фото: телеканал «360»

Оригинальное здание было построено в начале XX века по заказу купцов Шадриных. Двухэтажное здания занимало площадь 506 квадратных метров. Его точную копию построят в 2023 году.

Реплика повторит все элементы архитектуры, в том числе — узоры и фасад в стиле модерн. В нем смогут остановиться 26 гостей.

Гостиничный комплекс также планирует воссоздать усадьбу Сукачева, основателя иркутской картинной галереи, а также терем крестьянина Поляшова из села Погорелово Костромской области.

В проект инвестировали порядка 30 миллионов рублей, его реализацию будет сопровождать Центр содействия строительству.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о том, как выросли темпы строительства в Подмосковье в этом году.