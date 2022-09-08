Свыше тысячи человек посетили музей комплекса переработки отходов «Восток» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Свыше тысячи человек посетили музей комплекса переработки отходов «Восток» в Подмосковье

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Музей КПО «Восток» в Подмосковье пополнился четырьмя копиями призов американской киноакадемии. С начала работы экспозиции ее посетили свыше тысячи человек, рассказал в МинЖКХ Подмосковья.

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Среди экспонатов музея — валенки с рисунками медведя ручной работы, тапочки из меха оленя, расшитые бисером, фигурка шамана в зимней одежде, подзорные трубы и многие другие вещи, ставшие ненужными. С начала работы музея его посетили 1356 человек.

Глава ведомства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье стало лидером по раздельному сбору отходов. Он рассказал, что в этом году в регионе закончится построение базовой инфраструктуры для обращения с мусором и начнется реализация глубокой переработки.

«Доля сортируемых отходов в Подмосковье быстро растет. Следующая цель — увеличение регионального рынка переработки и количества товаров, производимых из вторсырья. В частности, сейчас многое делается для того, чтобы вовлекать больше отходов во вторичный оборот», — отметил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о большом запросе у жителей Подмосковья на благоустройство городов. Особенно он выделил преображение лесопарков.

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