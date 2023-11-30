Подмосковье 30 ноября 2023, 12:49 Компания «Мособлэнерго» выиграла национальную премию «Приоритет» Мособлэнерго

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Компания «Мособлэнерго» выиграла на национальной премии в области передовых промышленных технологий «Приоритет» в номинации «ТЭК». Учреждение представило изолирующую штангу для установки заземления.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, церемония награждения прошла 28 ноября в Общественной палате Российской Федерации. Диплом и статуэтку получил специалист отдела технической инспекции СНПКиОТ Николай Чернов.

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На премии «Мособлэнерго» представило изолирующую штангу для установки заземления, которую используют при работах в распределительных устройствах. Она успешно применяется компанией в работе уде несколько лет.

Премия «Приоритет» направлена на содействие продвижению передовых технологий и повышает авторитет отечественных производителей. В этом году в финал вышли свыше 80 проектов и разработок.

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