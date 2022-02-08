Координационный центр предоставит жителям Подмосковья информацию о ходе газификации

«Мособлгаз» создал Координационный центр газификации Подмосковья. С его помощью жители региона смогут узнать необходимую им информацию. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Газификация Подмосковья в рамках президентского проекта «Социальная газификация» идет полным ходом. В связи с этим все больше жителей региона нуждаются в актуальной информации, отметил Баранов. Именно поэтому, по его словам, в регионе создали координационный центр.

«Одна из ключевых задач — своевременное предоставление достоверной информации нашим жителям», — заявил он.

Данный центр ежедневно мониторит ситуации на стройках. В случае изменений он в оперативном порядке меняет информацию о ходе стройки на сайте «Мособлгаза». Таким образом у жителей региона всегда будут достоверные сведения, добавил Баранов.

Ранее глава «Мособлгаза» заявлял, что жители Подмосковья могут зафиксировать цены на газ при помощи комплексного договора. Заключенный заранее договор, по его словам, позволит жителям установить стоимость работ, несмотря на то, что они могут начаться через несколько месяцев. Даже если материалы подорожают, это не изменит конечную цену.