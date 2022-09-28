Координационный совет ОП РФ отметил организацию голосования на референдумах в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber Координационный совет ОП РФ отметил организацию голосования на референдумах в Подмосковье Член ОП РФ Булгакова: координационный совет констатирует, что референдумы состоялись РИА «Новости»

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Координационный совет Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественному контролю за голосованием заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись и прошли по всем международным стандартам. Об этом сообщила зампредседателя совета Алена Булгакова. Она подчеркнула, что экспертное сообщество на сегодняшний день имеет право это утверждать.

Булгакова напомнила, что Координационный совет по общественному контролю за голосованием представляет собой площадку, где институты гражданского общества, некоммерческие организации, эксперты и представители политических партий могут обмениваться мнениями по тем или иным вопросам.

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«Посещали участки в Подмосковье, где те, кто находились в пунктах временного размещения, высказывали свое волеизъявление, много общались, разговаривали, шутили и плакали вместе. Это было очень искренне, и спасибо за эту независимую организацию процесса», — сказала она.

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Булгакова подчеркнула, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, безусловно, имеют безоговорочное право на самоопределение, которое закреплено в международных документах и уставе ООН — в статьях 1 и 55.

«Почему-то на протяжении восьми лет никто не давал им возможности воспользоваться таким правом. Наша коллега из Донецкой Народной Республики Ольга Селецкая [в 2014 году] проголосовала на референдуме за независимость ДНР, за что ее обвинили в сепаратизме. [Она] провела 120 дней в [украинском] плену, в ужасном плену печально известной библиотеки в Мариуполе. <…> За то, что человек реализовал свое право, определенное в международном договоре», — напомнила она.

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