Подмосковье 23 ноября 2023, 17:53 Координатор проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с «долголетами» в Королеве Фотографии клуба "Активное долголетие" в Королеве

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Координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская провела встречу с «долголетами» в Королеве. Мероприятие прошло в честь 10-летнего юбилея партийного проекта.

Представители клуба «Активное долголетие» организовали праздничную концертную программу, после которой все желающие смогли принять участие в занятиях. Ирина Фаевская совместно с гостями посетила мастер-класс по витражной росписи.

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Она подчеркнула, что в Московской области люди старшего поколения с удовольствием посещают клубы «Активное долголетие».

«Для участников организованы разные активности: это и рисование, и пение, и различные занятия по физической культуре», — рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что занятия и общение приносят людям радость. Их посещает большое количество граждан.

Отметим, что клуб «Активное долголетие» в Королеве ежедневно посещают более 200 пенсионеров. Там они могут найти активности по душе и поддержать здоровье.

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