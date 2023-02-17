17 февраля 2023, 13:58
Контуженный доброволец СВО из Подмосковья отвез гуманитарную помощь сослуживцам
Доброволец СВО из Подмосковья Кирилл Огурцов отвез сослуживцам очередную партию гуманитарной помощи. После полученных ранений он вернулся домой, но продолжил поддерживать бойцов.
Вместе с продуктами и теплой одеждой Кирилл отвез на фронт квадрокоптеры, бронежилеты и миноискатели. В сборе помощи участвовали родственники бойцов, жители Можайска и Мурманска, а также сотрудники компаний «Трансстрой» и «ФПЛК», кинологи и представители «Боевого братства».
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«Когда видишь наши успехи — это придает сил еще больше работать, помогать фронту и приближать нашу победу», — сказал Кирилл.
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Доброволец пошел на фронт после объявления частичной мобилизации. Он работает в администрации Можайска в должности заместителя главы.
«По возрасту я не подходил, но здоровье позволяло пополнить ряды добровольцев. К тому же я владею оружием и ранее увлекался тактикой. Это полезные навыки, которые нужны на передовой», — рассказал он.
После полученных ранений боец попал в больницу и сейчас проходит реабилитацию. Когда врачи разрешат, Кирилл собирается вернуться в строй.
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