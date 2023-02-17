Подмосковье 17 февраля 2023, 13:58 Контуженный доброволец СВО из Подмосковья отвез гуманитарную помощь сослуживцам

Читать 360tv в

Доброволец СВО из Подмосковья Кирилл Огурцов отвез сослуживцам очередную партию гуманитарной помощи. После полученных ранений он вернулся домой, но продолжил поддерживать бойцов.

Вместе с продуктами и теплой одеждой Кирилл отвез на фронт квадрокоптеры, бронежилеты и миноискатели. В сборе помощи участвовали родственники бойцов, жители Можайска и Мурманска, а также сотрудники компаний «Трансстрой» и «ФПЛК», кинологи и представители «Боевого братства».

Реклама

«Когда видишь наши успехи — это придает сил еще больше работать, помогать фронту и приближать нашу победу», — сказал Кирилл.

Реклама

Доброволец пошел на фронт после объявления частичной мобилизации. Он работает в администрации Можайска в должности заместителя главы.

«По возрасту я не подходил, но здоровье позволяло пополнить ряды добровольцев. К тому же я владею оружием и ранее увлекался тактикой. Это полезные навыки, которые нужны на передовой», — рассказал он.

После полученных ранений боец попал в больницу и сейчас проходит реабилитацию. Когда врачи разрешат, Кирилл собирается вернуться в строй.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».