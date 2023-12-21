Подмосковье 21 декабря 2023, 15:24 Концессионное соглашение для улучшения качества теплоснабжения подписали в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Городской округ Лобня, «Теплоэнергетическая компания-10» и Московская область заключили концессионное соглашение. Оно призвано улучшить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Запланированные работы позволят снизить аварийность, добавить новые мощности и повысить качество предоставляемых услуг. Улучшения почувствуют 82 тысячи жителей округа.

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«Теплоэнергетическая компания-10» модернизирует три котельные и реконструирует еще одну с установкой дополнительного оборудования. Также построят 350 метров тепловых сетей. Стоимость проекта составит 1,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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