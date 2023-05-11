Подмосковье 11 мая 2023, 16:24 Концерты, выставки и мастер-классы прошли на пяти площадках в Солнечногорске ко Дню Победы

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Праздничные мероприятия ко Дню Победы прошли в Солнечногорске на пяти площадках. Концерты, выставки и мастер-классы организовали в городском парке, на набережной «Выстрел» и набережной озера Сенеж, около арт-объекта «Маяк» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард».

Тематические площадки к празднику подготовили учреждения культуры и образования, а также молодежные центры «Возрождение» и «Подсолнух».

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На локациях прошли мастер-классы по изготовлению брошей из георгиевской ленты, копии Знамени Победы и поздравительных открыток.

Можно было сыграть в лазертаг, посмотреть выставки фотографий, военной техники и уникальных артефактов времен войны, собранных поисковым отрядом «Витязь».

На набережной озера Сенеж также прошли спортивные соревнования по волейболу и парусному спорту, приуроченные ко Дню Победы.

«В эти дни мы чтим память героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, преклоняем колени перед уважаемыми ветеранами. <…> Мы помним, какой ценой нашему Отечеству досталась Великая Победа и передадим эту память нашим детям», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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