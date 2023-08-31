Подмосковье 31 августа 2023, 16:05 Концерты российского пианиста Дениса Мацуева пройдут в Дубне и Дмитрове в сентябре Минкультуры Подмосковья

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Народный артист России, пианист Денис Мацуев выступит в Подмосковье 1 и 2 сентября. Музыкант продемонстрирует свою игру для зрителей Дмитрова и Дубны.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на Исторической площади в Дмитрове 1 сентября пианист присоединится к джаз-концерту с участием известных музыкантов Александра Зингера, Екатерины Мочаловой, Борислава Струлева, Софьи Тюриной и Александра Рублева. В Дубне на Воднолыжном стадионе имени Нехаевского Мацуев исполнит сольную программу.

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Начало всех выступлений — в 19:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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