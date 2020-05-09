Концерты под окнами ветеранов устроили в подмосковном Звездном городке

В подмосковном Звездном городке каждого ветерана лично поздравили с Днем Победы. Специально для них во дворах домов устроили праздничные концерты.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко встретил гостей у порога своего дома. В годы войны он пятнадцатилетним мальчишкой работал на благо фронта. Трудился токарем на моторемонтном заводе в Воронежской области. Со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло уже 75 лет, однако этот день ветеран помнит до сих пор.

Творилось что-то невероятное. У кого были ракеты-ракетницы, у кого — охотничьи ружья. Ликование было. Словами передать вообще сложно Анатолий Филипченко.

В Звездном городке проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. В этот день все они получили подарки и цветы. И для каждого во дворе дома провели концерт, который организовала агитбригада. Для фронтовиков звучали песни военных лет, а ветераны и их соседи наблюдали за поздравлением из своих окон.

«Как и многих других, и мою семью непосредственно коснулась война и опалила. Многие не вернулись с фронта. И сегодня мы должны не только помнить и передавать это через поколения, но и, имея такую возможность, поддерживать тех, кто остался одиноким, к кому никто не придет. Поэтому дойти до каждого и вспомнить всех», — подчеркнул глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский.

Кроме того, волонтеры Победы Звездного городка раздавали георгиевские ленты и медицинские маски всем жителям Звездного городка.