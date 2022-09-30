День пожилого человека в Подмосковье отметят дискотеками в стиле ретро и концертами | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber День пожилого человека в Подмосковье отметят дискотеками в стиле ретро и концертами

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День пожилого человека отметят 1 октября в 33 парках 27 городских округов Московской области. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, что для гостей приготовили более 40 мероприятий.

Для пожилых жителей и гостей области в парках организуют праздничные программы, концерты, мастер-классы, экскурсии, тренировки по скандинавской ходьбе, фотосессии и другие развлекательные и тематические мероприятия.

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Так, в парке «Пехорка» (Балашиха) 2 октября пройдет акция «10 000 шагов к жизни», которая ждет желающих и в парке культуры и отдыха округа Жуковский. А 1 октября — в парке «Набережная имени Менделеева» в Дубне — состоится концертная программа «Осенний букет поздравлений».

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Также 1 октября пройдет мастер-класс «Открытка-гербарий» в парке «200 лет Егорьевску», радиоконцерт «Добрые люди» и выставка декоративно-прикладного творчества «Синеокая Русь» в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска. В этот же день в городском парке Каширы желающие смогут принять участие в профессиональной фотосессии «Философия фотографии» или посетить организованную экскурсию на фотовыставку под открытым небом «В объективе — осень» в Клинском городском парке культуры и отдыха «Сетрорецкий».

Кроме того, мероприятия по скандинавской ходьбе запланированы в Высоковском городском парке культуры и отдыха «Березовый» в округе Клин, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им Лазутиной, в Центральном парке Богородского округа.

Концерты духовых оркестров приглашают жителей и гостей Подмосковья в Центральный городской парк Королева и парк культуры и отдыха Лобни. Также пройдут мастер-классы «Осенний гербарий» в Дрезненском городском парке Орехово-Зуевского округа и занятия «Букет любимой бабушке» в парке «Дубрава» округа Подольск. Ретродискотеку проведут в парке «Дубки» и парке Величко в Химках, спортивно-развлекательную программу «Сердцем молодые» — в «Парке Мира» в Мытищах. Конкурсы и игры по программе «Долголетие в добром здравии» состоятся в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдомском округе.

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