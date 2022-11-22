Подмосковье 22 ноября 2022, 15:34 Концерты, мастер-классы и акции проведут ко Дню матери в парках Подмосковья Unsplash

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Праздничные программы и концерты проведут в парках Московской области в честь Дня матери. Праздник отмечается 27 ноября.

По сообщению Министерства культуры и туризма Подмосковья, праздничные программы для мам подготовили во всех городских округах. Многие мероприятия будут проходить в парках.

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В парке «Опалиховский пруд» в Красногорске проведут бесплатную фотосессию, а в парке имени Воробьева в Луховицах — занятие для детей, где они смогут своими руками сделать подарок для самой родной.

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Парк «Пехорка» в Балашихе ждет на концерт. Посетительницам с детьми вручат открытки и сладкие подарки в парке поселка Авсюнино Орехово-Зуевского округа.

Праздничную программу с танцами и песнями покажут в парке Мира в Мытищах, а в парке «Раздолье» Одинцовского округа ребята смогут сделать вподарок для мамы гипсовую фигурку.

Центральный парк Богородского подготовил концерт с развлечениями для детей. Мастер-класс по изготовлению праздничной открытки проведут в парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа.

В парке «Дубки» округа Химки состоится праздничное мероприятие, где прозвучат стихи и песни для мам, а в Центральном парке культуры Долгопрудного — анимационная игровая развлекательная программа.

В ноябре жительница Подмосковья Олеся Михеева стала мамой в 11-й раз. Теперь в большой семье три мальчика и восемь девчонок.

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