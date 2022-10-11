Опубликована афиша спектаклей и концертов в 6 округах Подмосковья в октябре | 360°

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Спецоперация
11 октября 2022, 14:44
Часть населенных пунктов Днепропетровской области осталась без света
Интересное
11 октября 2022, 14:40
Ученые выяснили, сколько друзей необходимо человеку для счастья
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Общество
11 октября 2022, 14:38
Фейк: в Москве мобилизуют бездомных
Армия
11 октября 2022, 14:38
Организациям ОПК рассказали о правилах оформления списков работников для отсрочки
Подмосковье
11 октября 2022, 14:35
Электроснабжение улучшилось у 10 тысяч жителей Одинцова после ремонта ЛЭП
Важное
11 октября 2022, 14:31
Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов
Подмосковье
11 октября 2022, 14:25
Выставка осенних поделок прошла в школьном лесничестве в Наро-Фоминске
Эксклюзив
11 октября 2022, 14:25
Минцифры назвало ложной информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуги»
Спецоперация
11 октября 2022, 14:24
Кадыров обвинил Зеленского в упущенном шансе на перемирие на Украине