Опубликована афиша спектаклей и концертов в 6 округах Подмосковья в октябре | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Опубликована афиша спектаклей и концертов в 6 округах Подмосковья в октябре Концерты лучших творческих коллективов Подмосковья пройдут в октябре в 6 округах

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В Подмосковье на эту осень запланировано множество интересных массовых мероприятий, в том числе, концертов. Например, в рамках гастролей любительских коллективов Московской области «Подмосковный АРТ-Визит» пройдет целая серия выступлений в шести городских округах.

В ходе этого проекта жители Подмосковья смогут больше узнать о творчестве своих сограждан, стать зрителями на выступлениях самых ярких коллективов региона. Для этого не придется покидать границы своего округа — в гастрольном графике есть множество подмосковных городов.

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В программе будут не только непосредственно выступления. Для жителей и гостей Подмосковья пройдут многочисленные мастер-классы. 15 октября тур начнется в Мытищах. Там пройдет музыкальный спектакль «Остров сокровищ» и многое другое. 16 числа гастроли продолжатся в Коломне. Затем яркие творческие коллективы посетят Королев, Истру, Люберцы, Мытищи, Красногорск. Зрители погрузятся в глубины русского фольклора, послушают оркестровую музыку, посмотрят на выступления лучших хореографических коллективов Подмосковья.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно удобно и комфортно, не выходя из дома, узнать все о самых интересных массовых мероприятиях региона в интернете.

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