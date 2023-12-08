Подмосковье 08 декабря 2023, 16:39 Концерты ко Дню воинской славы прошли в школах Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Встречи и концерты, посвященные 82-й годовщине разгрома фашистских захватчиков под Москвой, прошли в школах Лобни. Организатором мероприятий выступило городское отделение общероссийской организации ветеранов вооруженных сил.

Перед школьниками выступил народный гармонист России, поэт и композитор Сергей Борискин. Он исполнил песни военных лет, произведения собственного сочинения и прочитал стихотворения о войне.

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Напомним, на территории округа расположен мемориал «Лобненский рубеж». Это место находится находился всего в 33-х километрах от Кремля, п поэтому в 1941 году фашисты направили сюда свой главный удар. После нескольких дней ожесточенных сражений врага остановили, и началось контрнаступление советских войск под Москвой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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