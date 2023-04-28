Подмосковье 28 апреля 2023, 12:58 Концерты и выставки пройдут в парках Подмосковья 1 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Праздничную программу «Открытие теплого сезона» проведут в парках Подмосковья 1 мая. О том, что организаторы приготовили для жителей, рассказали в Министерстве культуры и туризма.

В центральном парке Королева состоится концерт «Джаз на траве», а в парке Мира в Мытищах представят световое шоу от театра огненных легенд и спектакль.

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В парке имени Талалихина в Подольске желающих пригласят потренироваться на батутах, а в парке «Дубовая роща» в Кашире гостей ждет мыльная дискотека с ростовыми куклами.

Концерт местных артистов пройдет в Центральном и Наташиском парках Люберец, а в егорьевском парке «Пегас» покажут спектакль «Друзья кота Леопольда».

Праздничные мероприятия, концерты и мастер-классы на Первомай пройдут почти в 60 парках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

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