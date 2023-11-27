Подмосковье 27 ноября 2023, 14:21 Концерты и творческие вечера прошли в Мытищах ко Дню матери пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Концертные и конкурсные программы, творческие вечера прошли в городском округе Мытищи ко Дню матери. Мероприятия организовали в домах культуры «Жостовский», «Красная горка», «Манюхинский», «Новосельцево», «Пироговский», «Протасово», «Сорокинском клубе» и в центре культуры «Подмосковье».

Артисты из детского сада «Зоренька» вместе с танцевальными коллективами выступили в доме культуры «Жостовский». Воспитанники студии спортивно-бального и эстрадного танца «Экспресс» представили концерт в «Красной горке».

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Хореографический ансамбль «Настроение», детский вокальный коллектив «Капельки» и «Театр сказки» приняли участие в празднике в доме культуры «Манюхинский». Там же прошла выставка творческих работ ко Дню матери.

Семейные соревнования «Битва фамилий» организовали к празднику в доме культуры «Новосельцево».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в проведении телемоста для бойцов СВО и их матерей.

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