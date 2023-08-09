09 августа 2023, 12:27
Концерты и мастер-классы пройдут на музыкальном фестивале в Сергиевом Посаде 12 августа
Музыкальный фестиваль проведут в Сергиевом Посаде 12 августа. Его посвятили 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова. Для гостей проведут концерты, мастер-классы и викторины.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на «Шаляпин-фестивале» выступят солисты Государственного академического Большого театра, также пройдут концерты фольклорных и академических коллективов.
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Для гостей организуют несколько выставок, посвященных известным композиторам, которые подготовил Российский национальный музей музыки. Также там проведут мастер-классы, викторины и детские интерактивные программы.
Фестиваль начнется в 11:00 на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божией матери в селе Гагино.
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Сергиев Посад
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