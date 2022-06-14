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    14 июня 2022, 11:38

    Концерты и мастер-классы для всей семьи прошли в День России в Лобне

    Ирэна Вороник

    Во всем Подмосковье с размахом отпраздновали День России. В Лобне центральной площадкой притяжения жителей и гостей города стал стадион «Москвич». На нем каждый желающий мог найти для себя то, что ему придется по душе, было организовано множество интересных локаций.

    Концерты и мастер-классы для всей семьи прошли в День России в Лобне

    Одно из мероприятий, которое проводилось на празднике, — коллективные письма солдату. Совместно с Фондом помощи Донбассу «Ни шагу назад» жители собрали гуманитарную помощь. На главной сцене стадиона юным жителям Лобни в торжественной атмосфере вручили паспорта, волонтеры получили волонтерские книжки.

    В честь праздника, жители написали письма солдатам, вместе с Фондом помощи Донбассу «Ни шагу назад» собрали гуманитарную помощь. На главной сцене стадиона, юным Лобненцам в торжественной обстановке вручили паспорта, а волонтёрам — волонтёрские книжки.

    «Это гордость. Очень приятно. Мы выходим, то что мы не просто так это делаем и какую-то отдачу получаем», — поделилась волонтер Кристина Игнатова.

    К жителям обратился глава городского округа Евгений Баришевский. «Я от души Вас поздравляю с этим праздником. Конечно же желаю самого главного — мирного неба над головой», — сказал глава округа.

    Для всех посетителей работало множество интерактивных площадок, которые были интересны как детям, так и их родителям. Прошли выступления творческих коллективов, а также показательные выступления спортсменов.

    В завершение праздника состоялся масштабный концерт под названием «За нами Россия», в нем приняли участие известные отечественные артисты.

    Ранее стало известно, что волонтеры Подмосковья раздали более 30 тысяч ленточек с российским триколором в рамках общеобластной акции ко Дню России — 12 июня. Добровольцы встречали жителей на центральных улицах и в парках и рассказывали, как присоединиться к команде добрых дел.