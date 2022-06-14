Концерты и мастер-классы для всей семьи прошли в День России в Лобне

Во всем Подмосковье с размахом отпраздновали День России. В Лобне центральной площадкой притяжения жителей и гостей города стал стадион «Москвич». На нем каждый желающий мог найти для себя то, что ему придется по душе, было организовано множество интересных локаций.

Одно из мероприятий, которое проводилось на празднике, — коллективные письма солдату. Совместно с Фондом помощи Донбассу «Ни шагу назад» жители собрали гуманитарную помощь. На главной сцене стадиона юным жителям Лобни в торжественной атмосфере вручили паспорта, волонтеры получили волонтерские книжки.

В честь праздника, жители написали письма солдатам, вместе с Фондом помощи Донбассу «Ни шагу назад» собрали гуманитарную помощь. На главной сцене стадиона, юным Лобненцам в торжественной обстановке вручили паспорта, а волонтёрам — волонтёрские книжки.

«Это гордость. Очень приятно. Мы выходим, то что мы не просто так это делаем и какую-то отдачу получаем», — поделилась волонтер Кристина Игнатова.

К жителям обратился глава городского округа Евгений Баришевский. «Я от души Вас поздравляю с этим праздником. Конечно же желаю самого главного — мирного неба над головой», — сказал глава округа.

Для всех посетителей работало множество интерактивных площадок, которые были интересны как детям, так и их родителям. Прошли выступления творческих коллективов, а также показательные выступления спортсменов.

В завершение праздника состоялся масштабный концерт под названием «За нами Россия», в нем приняли участие известные отечественные артисты.

Ранее стало известно, что волонтеры Подмосковья раздали более 30 тысяч ленточек с российским триколором в рамках общеобластной акции ко Дню России — 12 июня. Добровольцы встречали жителей на центральных улицах и в парках и рассказывали, как присоединиться к команде добрых дел.