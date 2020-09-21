Концерты фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре смогут принять до 350 зрителей

Концерты фестиваля «Лето. Музыка. Музей», которые пройдут в музее «Новый Иерусалим» в Истре, смогут принять до 350 зрителей, рассказала заместитель художественного руководителя фестиваля Галина Голубова.

Отмечается, что в мероприятии примут участие звезды мировой классической сцены. Фестиваль организован музеем совместно с Московской областной филармонией при поддержке правительства региона и Минкульта РФ, информирует «Радио 1».

«Он (фестиваль) планировался на июль, но, к сожалению, все перенеслось, и мы решили перенести лето не только для себя, но и для всех на конец сентября. В этом году фестиваль очень отличается от предыдущего. Он изменил не только время и формат, но и объем», — отметила Голубова.

По ее словам, вместо трех концертов гости смогут посетить восемь. Концерты пройдут и внутри музея, и на воздухе в атриуме. Помимо прочего, вместо одного Государственного академического оркестра имени Светланова в мероприятии примут участие три оркестра. Она добавила, что в связи с ограничениями по коронавирусу на каждое представление будут пускать не более 350 человек.