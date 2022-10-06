Концерты джазового оркестра пройдут 8 октября в Домодедове и Балашихе | 360°

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Концерты джазового оркестра пройдут 8 октября в Домодедове и Балашихе

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В подмосковных парках 8 октября пройдут выступления ансамбля джазовой музыки и современной импровизации под управлением Антона Румянцева. Проект будет называться «Пересекая время. Живопись и музыка — единый образ». Артисты будут выступать на открытых площадках парков «Елочки» в Домодедове и Балашихе. Для всех зрителей мероприятия будут полностью бесплатными.

Выступления будут проходить в рамках большого концертного турне «Пересекая время», которое посвящено столетию российского джаза. Первый концерт уже прошел 1 октября в Большом театре в российской столице. В парках теперь будут играться известные произведения российского джаза.

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Антон Румянцев — российский саксофонист, лауреат международных конкурсов. Он работал во многих прославленных оркестрах. Его первое выступление пройдет на центральной площади парка «Елочки» в Домодедове, второе — в парке «Пехорка» в Балашихе. Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно легко онлайн узнать все подробности о мероприятиях в Подмосковье.

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