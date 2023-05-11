Подмосковье 11 мая 2023, 08:43 Концерты для ветеранов прошли в Одинцове ко Дню Победы

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День Победы отпраздновали в Одинцове. Общественники приходили к ветеранам в гости и устраивали праздничные концерты во дворах их домов.

День Победы — великий и священный праздник. В этот день жители региона вместе со всей страной вспоминают павших воинов и говорят спасибо ветеранам.

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«Главное, чтобы память о наших героях с течением времени оставалась в головах и сердцах будущих поколений. Для этого мы должны нашим детям, нашим близким, следующим поколениям доходчиво объяснять, какой ценой досталась стране Победа и почему это священная Победа», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Особое внимание в этот день уделили тем, кто спас мир от фашизма. В праздничную дату поздравили ветерана Татьяну Ивановну Шеламову. В годы войны женщина работала на заводе, а после вернулась домой в Одинцовский округ. Сейчас ей 101 год.

Чтобы поздравить всех фронтовиков с 78-летней годовщиной Великой Победы, в округе прошла акция «Парад у дома ветерана». Во дворах, где живут ветераны, творческие бригады устроили персональные концерты для них.

На улице Северной оркестр выступил для ветерана Великой Отечественной войны Николая Орлова. Когда началась война, ему было всего 15 лет. Мужчина воевал в партизанском краю — на Смоленщине, а потом в дивизии имени Гарибальди в Италии.

В деревне Солманово местные жители почтили память погибших у мемориального комплекса «Живые камни памяти и скорби». На центральной глыбе высечены имена 10 жителей деревни, которые не вернулись с фронта.

«В свое время был придуман памятник, восстановлена историческая справедливость. Мы его делали к 22 июня, Дню памяти и скорби, в 2017 году», — рассказал муниципальный депутат Вячеслав Киреев.

Возложить цветы к памятнику приходили целыми семьями. После прошел праздничный концерт под открытым небом.

День Победы традиционно завершился праздничным салютом в парке «Патриот».

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