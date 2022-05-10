Концертом на Клязьме и фейерверком отпраздновали День Победы в Щелкове

Тысячи жителей Щелкова дружно отметили День Победы по всему округу, несмотря на шквалистый ветер и ледяной град. С праздником жителей поздравил глава городского округа Андрей Булгаков. Вместе с ним «Ура Победе» прокричал весь город.

«Такое чувство эйфории. Здесь мои друзья. Этот праздник я жду каждый год, потому что это на всю жизнь мой праздник», — поделился житель Щелкова Александр Дворкин.

Ближе к вечеру на набережной Клязьмы для собравшихся прошел концерт. Здесь выступили Евгений Кунгуров, Юлианна Караулова и самодеятельные коллективы.

Источник фото: телеканал «360»

Кульминацией праздника стал салют. Тысячи огней осветили небо в Щелкове.

«Чувствую гордость за своих предков, потому что смогли сделать все для нас и нашего будущего», — сказала жительница Щелкова Ирина Андрюшкина.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в День Победы поздравил с праздником семью ветеранов Великой Отечественной войны.