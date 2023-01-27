Подмосковье 27 января 2023, 12:26 Концертный зал школы искусств реконструируют во Фрязине Фото: Стоян Васев

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«Газпромнефть — смазочные материалы» реконструирует и оборудует концертный зал детской школы искусств во Фрязине. Новое помещение станет первой профессиональной площадкой учреждения, а также позволит проводить всероссийские и международные конкурсы и фестивали.

Дочернее предприятие «Газпром нефти» уже приступило к реализации проекта. Новую концертную площадку оснастят современным акустическим и световым оборудованием. Масштабный проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

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«В 2015 году коллектив и учащиеся школы искусств городского округа Фрязино переехали в новое здание, но отремонтировать и оснастить концертный зал за эти годы, к сожалению, так и не удалось», — сообщил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Он подчеркнул, что подобные проекты имеют большое социальное значение для города и влияют на качество жизни всех жителей. Реконструированный зал позволит педагогам выстроить учебный процесс по-новому, расширив возможности для творческой реализации учеников.

«Наше предприятие регулярно поддерживает городские образовательные и социальные проекты. Такое знаменитое учреждение, как фрязинская школа искусств, должна располагать самыми современными инструментами для обучения», — отметил директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.

Школа искусств городского округа обучает лауреатов российских и международных конкурсов. Новая концертная площадка обеспечит ребятам предпрофессиональную подготовку для поступления в консерватории и академии искусств.

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